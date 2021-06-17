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Песков указал на отсутствие предложений США по обмену Навального

Политика
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Песков указал на отсутствие предложений США по обмену Навального
Федеральное агентство новостей /

Вашингтон не выступал с инициативой об обмене осужденного блогера Алексея Навального на кого-либо из россиян, находящихся в американской тюрьме.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он выступил на радио.

Заместитель руководителя администрации президента также отметил, что крайних сроков по обмену заключенными между странами нет и быть не может.

Списки с именами заключенных, которые могут быть обменены, не обсуждались в рамках саммита в Швейцарии, однако Песков указал на дальнейшую закрытую от общественности дискуссию на эту тему.

#песков #навальный #россия и сша #обмен заключенными
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