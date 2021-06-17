Аксенов обещал оказать помощь жителям затопленных районов Керчи

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Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в Керчь, чтобы лично осмотреть масштабы подтопления. Он пообещал помочь местным жителям, чьему имуществу нанесен ущерб из-за проливных дождей.

Уровень осадков в регионе составляет от восьми до 80 миллиметров. По словам Аксенова, сильнее всего стихия обрушилась на Керчь. Глава Крыма осмотрел масштабы последствий на лодке.

"Ну вот добрались вплавь до больницы. Посмотрели, какая ситуация. Затоплены цокольные этажи больницы, огромное количество жилых помещений, домов, коммерческих объектов. Машины некоторые по крышу утоплены", — описал происходящее в Керчи Аксенов.

Глава Крыма заявил, что разбираться с последствиями придется долго. Власти намерены оказать пострадавшим материальную помощь.

"Людям сейчас компенсировать потери, которые люди понесли. Никто без помощи не останется", — резюмировал Аксенов.

Другие населенные пункты, оказавшиеся под властью стихии, глава Крыма тоже намерен посетить. Он похвалил сотрудников МЧС и МВД, сказал о словах благодарности от местных жителей в их адрес.