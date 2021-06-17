«Передвигались вплавь»: Аксенов прокомментировал потоп в Керчи

Пресс-служба Главы Республики Крым /

Город Керчь, расположенный на востоке Крыма, из-за сильных ливней превратился в Венецию. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что пострадавшим от непогоды помогут и компенсируют потери.

«Это катастрофа природная, по-другому не скажешь. Никто без помощи из керчан не останется, и Ленинский, Белогорский и Кировский районы тоже», — подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что передвигаться по городу возможно только вплавь — настолько сильно затопило городские улицы. В Сети появилось видео, на котором Аксенов вместе с помощниками на лодке плывут по улицам в больницу. Помимо видов местной «Венеции», на кадрах можно заметить, что за лодкой кролем плывут три человека. На просторах интернета появилось предположение, что это сотрудники МЧС, но подтверждения этому нет.

Пресс-секретарь Аксенова Анна Ченская сообщила «Подъему», что ей неизвестно, что за люди вплавь отправились за лодкой главы Крыма.

«Сейчас будет заседание оперативного штаба по ситуации сложившейся, и там будут приняты определенные решения», — добавила пресс-секретарь.

Всего за одну ночь на восточную часть Крыма обрушились две месячные нормы осадков. Под водой оказались центральные улицы Керчи. В отдельных местах вода «поглотила» автомобили и поднялась до уровня окон одноэтажных домов.