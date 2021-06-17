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Появилось эксклюзивное видео из затопленной ливнями Керчи

Общество
/ Обновлено: 17 июня 2021 10:48 62

Появилось эксклюзивное видео из затопленной ливнями Керчи
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Тропические ливни обрушились на Крым, в восточных районах за ночь выпали две месячные нормы осадков. Наиболее пострадавшими оказались Керчь и Ленинский район.

Часть города осталась без электричества, в поселке Приозерное снесло дамбу, люди местами передвигаются по пояс в воде. В отдельных районах проводится эвакуация населения, передает Федеральное агентство новостей.

Вода стоит во дворах и домах, жители публикуют многочисленные фото и видео с места событий. Одно из таких "Политике сегодня" отправил корреспондент. Подтопленными оказались более десяти домов и одна больница. В связи с ЧП в Керчь прибыл глава Крыма Сергей Аксенов.

Синоптики предупреждают, что 17 июня проливные дожди обрушатся еще на ряд российских регионов, передает сайт 360tv.ru. Воды "будет по колено", сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос".

#крым #ливни #керчь
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