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Песков заявил, что российско-американский саммит прошел "со знаком плюс"

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 10:50 81

Песков заявил, что российско-американский саммит прошел «со знаком плюс»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Россия и США с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий от двустороннего саммита в Женеве. Однако встреча прошла "скорее со знаком плюс", отметили в Кремле.

Переговорам глав государств Владимира Путина и Джозефа Байдена предшествовала масштабная работа. В России предупреждали, что не питают иллюзий относительно саммита и не ждут по его результатам прорывных решений.

Но встреча принесла много положительных моментов. Например, стороны определили сферы, в которых они готовы начать взаимодействовать в ближайшее время. Внимание на это обратил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

#путин #песков #байден
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