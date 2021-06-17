Песков заявил, что российско-американский саммит прошел «со знаком плюс»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Россия и США с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий от двустороннего саммита в Женеве. Однако встреча прошла "скорее со знаком плюс", отметили в Кремле.

Переговорам глав государств Владимира Путина и Джозефа Байдена предшествовала масштабная работа. В России предупреждали, что не питают иллюзий относительно саммита и не ждут по его результатам прорывных решений.

Но встреча принесла много положительных моментов. Например, стороны определили сферы, в которых они готовы начать взаимодействовать в ближайшее время. Внимание на это обратил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.