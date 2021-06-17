«Кровавая баня для интересов США»: семья Трампа в шоке от встречи Байдена и Путина

Global Look Press / Guo Chen / XinHua

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший разразился критикой в адрес нынешнего главы Белого дома Джо Байдена после его встречи с российским лидером в Женеве 16 июня.

По мнению Трампа-младшего, демократ не смог отстоять национальные интересы США в диалоге с президентом РФ.

«Кто-нибудь думает, что встреча Байдена и Путина будет чем угодно, только не кровавой баней для американских интересов?», — спросил наследник миллиардера в Twitter.

Does anyone think that the Biden- Putin meeting will be anything but a bloodbath for American interests? — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 16, 2021

Сторонники президента Байдена стали ожесточенно защищать своего лидера в комментариях. Американцы начали спорить, кто же из двух президентов США выглядел более смущенным и подавленным перед авторитетом Владимира Путина.

«Ни в коем случае [поведение Байдена, — прим.ред.] не может быть хуже, чем глобальное смущение Трампа во время его большого дня [речь идет о первой встрече Трампа и Путина, — прим.ред.]. Все мы помним его эффективную работу с российским боссом», — гласит один из самых «залайканных» ответов под твитом Трампа-младшего.

No way it can be worse than the global embarrassment of Reeks big day out. We all remember his first performance review with the boss. pic.twitter.com/QfALxEraK7 — Oddzilla (@Jeepster77Don) June 16, 2021

Перед президентскими выборами 2020 года в ноябре Байден назвал Трампа «щенком Путина» во время теледебатов, намекая на связи того с российской властью (эти безосновательные заявления со стороны Демпартии США были неоднократно опровергнуты Федеральным бюро расследований США). Тогда сторонники демократов массово «подхватили» риторику Байдена, а стереотип о слабости Трампа, проявленной в переговорах с Путиным, живет по сей день.

«Ваш папа большую часть своей встречи с российским Царем провел стоя на коленях, так что я уверен, что у Байдена все пройдет лучше», — гневно написал Трампу-младшему американец, поддерживающий Демпартию США.

Кроме того, младший Трамп предъявил претензии к сотрудникам российской службы безопасности, присутствовавшим на встрече в Женеве.

Как сообщает Politico, и российские, и американские охранники препятствовали толпе журналистов, пытающихся добраться до президентов и взять комментарии. В толпе корреспондентов воцарился настоящий хаос: они кричали и толкали друг друга. Российским «секьюрити» пришлось вмешаться, утверждает американское издание.

«Российские охранники крикнули журналистам, чтобы они вышли из комнаты, и начали толкать журналистов. Американские журналисты и чиновники Белого дома начали кричать, что российская служба безопасности должна прекратить их трогать», — пишет корреспондент Politico.

kremlin.ru / Администрация президента России

При этом Байден и Путин наблюдали за этой сценой с улыбками, отмечает издание. Однако Трамп-младший посчитал произошедшую суматоху поводом для упрека в адрес президента-демократа, российской службы безопасности и СМИ.

«Можете ли вы представить себе этот коллапс в международных СМИ, если бы Трамп, забавляясь, наблюдал, как российские охранники нападают на американских журналистов?», — не без намеренного искажения реальной ситуации спросил Трамп-младший в Twitter.

Однако и в этом случае поддержки со стороны соотечественников сын экс-президента США не получил. Трампа-младшего упрекнули и за рождение в семье бизнесмена, и за массовые январские митинги в поддержку Трампа у Капитолия.

«Вы и ваш отец с удовольствием наблюдали за восстанием в столице», — гласит один из популярных комментариев под записью Трампа-младшего.

Сам же Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита в Женеве, а вот для Москвы встреча прошла хорошо.

kremlin.ru / Администрация президента России

По его мнению, администрация Байдена «дала сцену России», но при этом так и не наладила двусторонние отношения в выгодном для себя ключе, хотя экономическое сотрудничество РФ и США могло бы быть «потрясающим».

«Им нужна экономика, а нам нужны ресурсы, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов», — сказал Трамп 17 июня.

Республиканец также упрекнул Байдена в том, что он не смог остановить российско-европейский проект «Северный поток — 2». При этом Трамп подчеркнул свои «прекрасные отношения» с Путиным, но с оговоркой.

«Но никто не был жестче с Россией, чем я», — сказал Трамп.

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