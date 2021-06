«Кровавая баня для интересов США»: семья Трампа в шоке от встречи Байдена и Путина

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший разразился критикой в адрес нынешнего главы Белого дома Джо Байдена после его встречи с российским лидером в Женеве 16 июня.

По мнению Трампа-младшего, демократ не смог отстоять национальные интересы США в диалоге с президентом РФ.

Does anyone think that the Biden- Putin meeting will be anything but a bloodbath for American interests?

Сторонники президента Байдена стали ожесточенно защищать своего лидера в комментариях. Американцы начали спорить, кто же из двух президентов США выглядел более смущенным и подавленным перед авторитетом Владимира Путина.

No way it can be worse than the global embarrassment of Reeks big day out. We all remember his first performance review with the boss. pic.twitter.com/QfALxEraK7