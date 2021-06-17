Зеленский заговорил по-русски в беседе о Путине

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык в интервью с иностранными журналистами, когда речь зашла о встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Интервью Зеленского было опубликовано на официальном сайте украинского лидера.

Недавно Путин заявил, что и ему, и Зеленскому есть что обсудить и отметил, что в отношениях между Киевом и Москвой набралось немало проблем, которые надо решать.

«У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», — заявил украинский президент.

Кроме того, Зеленский вспомнил, что у России и Украины общая история. При этом отсутствие переговоров он объяснил тем, что президент России, по его мнению, «оттягивает» встречу. Зеленский добавил, что переговоры между главами России и Украины неизбежны.