Зарубежные СМИ: кто победил на саммите в Женеве?

Global Look Press / Guo Chen / XinHua

За первым саммитом президента России Владимира Путина с новым лидером США Джозефом Байденом пристально следил весь мир. Вопросы, которые стороны обсудили в ходе первой встречи лицом к лицу, и последующие раздельные пресс-конференции глав государств дали десяткам СМИ в разных странах почву для размышлений. Большинство наблюдателей, впрочем, сошлись во мнении, что закрепить за собой роль жесткого политика Байдену не удалось.

На родине к поведению президента США как на встрече с Путиным, так и при общении с журналистами отнеслись неоднозначно. Политическая газета The Hill в тот же день выпустила статью, в которой назвала 78-летнего демократа «слабым».

По словам журналистов, на пресс-конференции Байден хоть и оставил последнее слово за собой, выступив после Путина, но явно проиграл в этой гонке красноречия. Сотрудники газеты сравнили количество вопросов, на которые ответили стороны, и время, которое уделили СМИ. Не осталась без внимания и перепалка американского лидера с корреспондентом телеканала CNN.

«И в тот единственный момент, когда Байден набросился с критикой на женщину-репортера, он проявил больше жесткости, чем, наверное, в беседе с Путиным», — отметили в The Hill.

Prt Scr youtube.com / RT

Однако есть и другое мнение. Например, американское политическое издание The National Interest отметило, что Байден ехал «растопить лед» в отношениях с Россией и цели своей добился. Журналисты сочли саммит личной победой обоих президентов, поскольку им удалось избежать скандала.

«Путин прибыл заблаговременно. Байден не обрушивался с необоснованной критикой. Для обоих лидеров все это было деловыми отношениями», — написали в The National Interest.

При этом в издании отметили, что Байден произвел лучшее впечатление, чем его предшественник Дональд Трамп на саммите в Хельсинки в 2018 году. Однако это, по словам журналистов, заслуга не самого демократа, а его команды в Белом доме.

«Все прошло гладко, что свидетельствовало о том, что сотрудники его администрации все тщательно спланировали и подготовили. Явная раздражительность Байдена по отношению к американскому журналистскому пулу, представители которого, судя по всему, считали, что он может взмахнуть волшебной палочкой и изменить поведение России, была понятной, хотя и бестактной», — отметили в американском СМИ.

kremlin.ru / Администрация президента России

В издании посчитали, что Байден по итогам саммита оказался в «благоприятной ситуации» и может рассчитывать на то, что встреча с Путиным не станет разовой акцией, а приведет к подписанию масштабных соглашений в ближайшие годы.

Украинское издание «Страна.UA» указало на осторожность Байдена в общении с Путиным. По их словам, президент США в диалоге старался сглаживать углы и «не катить бочку» на более опытного коллегу.

«Это признак того, что на саммите к неким договоренностям всем же пришли. И теперь не хотят их срывать. Прорывными эти договоренности, понятное дело, назвать пока нельзя. Но целью их видится и не прорыв (о чем стороны, кстати, заранее предупреждали), а остановка от скатывания в полный разрыв отношений и окончательный разворот России спиной к Западу. И главное – лицом к Китаю», — отметили в украинском издании.

А вот белорусское издание «Хартыя'97» не слишком заинтересовала перспектива отношений России и США. Журналистов зацепило мимолетное упоминание Белоруссии в контексте диалога. По их словам, президенты не стремились обсуждать недавний скандал, и это является тревожным сигналом для Александра Лукашенко.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

«То есть никаких договоренностей по поводу Белоруссии достигнуто не было и вряд ли в Женеве их пытались искать. Но похоже, что дальнейшая судьба Лукашенко не была включена Путиным в перечень неких красных линий. Путин оставляет дверцу в белорусском вопросе приоткрытой — во всяком случае, так это сейчас выглядит со стороны», — считают белорусские журналисты.

Между тем китайские корреспонденты из «Хуаньцю шибао» подметили, что Байден уже по традиции взял на встречу «шпаргалку» и периодически в нее заглядывал. Путин в свою очередь сидел расслабленно и демонстрировал уверенность.

«Что это показывает? Либо Байден серьезен и полностью подготовлен, либо Байден боится забыть слова и сказать не то. Однако некоторые американские репортеры с волнением заявили: "Нашему президенту все еще нужно читать карточку, чтобы ответить, может показаться, что он слаб"», — процитировали в издании.

Prt Scr youtube.com / рбк / Прямой эфир

В Дании саммит сравнили с поединком, безоговорочную победу в котором одержала Россия. По мнению журналистов местного телеканала «TV2», произошло это в ходе пресс-конференции, которую Путин использовал для того, чтобы «насладиться вниманием мировой прессы».

«А то, что американский президент неоднократно ссылался на США и Россию как на "две сверхдержавы" и "две могущественные страны", а значит, в каком-то смысле уравнивал их, и вовсе стало музыкой для ушей Москвы», — считают датчане.

Телевизионщики убеждены, что в результате саммита перезагрузка российско-американских отношений, наконец, произойдет. А США начнут искать «новый ритм и тон» в общении с великой державой.