Экс-замглавы аппарата президента Киргизии заподозрили в незаконном обогащении

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Комитет нацбезопасности сообщил о задержании бывшего заместителя администрации президента Киргизии Алмамбета Салиева.

Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей о незаконном обогащении, сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По данным комитета, Салиев способствовал продвижению "частников" в ущерб интересам государства, а также активно вмешивался в деятельность судебных и правоохранительных структур. Находясь на должности заместителя главы аппарата президента, он приобрел имущество, которое несопоставимо с его задекларированными доходами.

Как отмечает ГКНБ, в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Решается вопрос об избрании Салиеву меры пресечения.