Крупный производитель консервов пожаловался на подделку сайры в России

gov39.ru / Пресс-служба правительства Калининградской области

Приморская компания "Доброфлот" пожаловалась в Роспотребнадзор на массовую фальсификацию консервов из сайры.

Крупный промышленный производитель самостоятельно добывает сайру, рассказал управляющий группы "Доброфлот" Александр Ефремов. Другие заводы могут закупать сырье у китайских, японских и тайваньских рыбаков.

В российских магазинах продается много консервированной сайры, однако ее никто в РФ не завозит, объяснил Ефремов в беседе с РБК. Анализы показывают, что рыба поддельная. Недобросовестные производители могут заменять дорогой продукт сельдью, возмутился глава "Доброфлота".