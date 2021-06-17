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Отец Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой помиловать дочь

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 10:03 62

Отец Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой помиловать дочь
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Арестованную в Белоруссии гражданку РФ Софию Сапегу просят помиловать. Отец задержанной записал видеообращение к президенту республики Александру Лукашенко.

Андрей Сапега рассказал, что у него четверо детей и обращается к Лукашенко как отец к отцу. Задержанная оказалась не в том месте. До встречи с блогером Романом Протасевичем она была другим человеком, пояснил Сапега в видеоролике.

Отец девушки также попросил губернатора Приморского края Олега Кожемяко помочь ему встретиться с Лукашенко. Ожидается, что президент Белоруссии приедет в регион с рабочим визитом.

София Сапега и Роман Протасевич были задержаны на борту самолета ирландской компании Ryanair. Авиалайнер совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщений о минировании. Однако информация не подтвердилась.

#россия #белоруссия #сапега #лукашнеко
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