Отец Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой помиловать дочь

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Арестованную в Белоруссии гражданку РФ Софию Сапегу просят помиловать. Отец задержанной записал видеообращение к президенту республики Александру Лукашенко.

Андрей Сапега рассказал, что у него четверо детей и обращается к Лукашенко как отец к отцу. Задержанная оказалась не в том месте. До встречи с блогером Романом Протасевичем она была другим человеком, пояснил Сапега в видеоролике.

Отец девушки также попросил губернатора Приморского края Олега Кожемяко помочь ему встретиться с Лукашенко. Ожидается, что президент Белоруссии приедет в регион с рабочим визитом.

София Сапега и Роман Протасевич были задержаны на борту самолета ирландской компании Ryanair. Авиалайнер совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщений о минировании. Однако информация не подтвердилась.