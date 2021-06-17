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В Киеве предрекли проигрыш Украины в случае столкновения с Россией

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 09:54 89

В Киеве предрекли проигрыш Украины в случае столкновения с Россией
pixabay.com /

Россия всегда готова одержать быструю победу в случае прямого столкновения с Украиной. Такой точки зрения придерживается депутат Верховной рады Олег Волошин.

Парламентарий считает, что действия Киева в Донбассе могут привести к вооруженному конфликту с Москвой. По его мнению, в этом случае Украину ждал бы проигрыш, поскольку России всегда хватит сил для быстрой победы.

Власти РФ неоднократно выражали приверженность мирному урегулированию ситуации в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. Украинская сторона, в свою очередь, затягивает выполнение плана, а в ходе переговоров пытается продвигать противоречащие инициативы.

#донбасс #украина #верховная рада
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