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Россия всегда готова одержать быструю победу в случае прямого столкновения с Украиной. Такой точки зрения придерживается депутат Верховной рады Олег Волошин.

Парламентарий считает, что действия Киева в Донбассе могут привести к вооруженному конфликту с Москвой. По его мнению, в этом случае Украину ждал бы проигрыш, поскольку России всегда хватит сил для быстрой победы.

Власти РФ неоднократно выражали приверженность мирному урегулированию ситуации в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. Украинская сторона, в свою очередь, затягивает выполнение плана, а в ходе переговоров пытается продвигать противоречащие инициативы.