Рядовые американцы негативно оценили поведение Байдена на встрече с Путиным

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Саммит РФ и США в Женеве завершился. Пользователи из Соединенных Штатов высказались по поводу поведения американского президента.

Российско-американский саммит в швейцарской Женеве подошел к концу. В нем приняли участие лидеры двух государств, что стало поводом для масштабных обсуждений в интернете. Пользователи сайта Fox News написали, что они думают о Джо Байдене после встречи. Об этом пишет РИА Новости.

Жители США считают, что американский президент выступил хуже, чем Владимир Путин. Часть людей раскритиковала его за отсутствие конкретных предложений и мер и сослалась на чрезмерный общий посыл высказанного.

"И снова Байден показывает, что он слаб", — написал юзер под никнеймом pilot012.

Также читатели издания отмечают, что Байден постоянно пользовался рукописным текстом, в то время как президент РФ говорил без опоры на текст и направлял ход встречи.