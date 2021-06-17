В Сети показали видео с «уничтожением» российского Т-90 новым украинским дроном

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Концепт нового ударного стелс-беспилотника ACE ONE представили украинские разработчики, сообщает издание Defense Express.

Отмечается, что на YouTube появилось видео, в котором украинский дрон успешно выполняет несколько задач, а именно атакует другой беспилотник и боевой танк. При этом в обоих случаях он поражает российское вооружение: БПЛА "Орион" и танк Т-90.

Согласно замыслу создателей, беспилотник будет применять высокоточное управляемое вооружение, уничтожая наземные и воздушные цели. При этом он должен переносить оружие весом до тонны.