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В Сети показали видео с "уничтожением" российского Т-90 новым украинским дроном

Армия
/ Обновлено: 17 июня 2021 09:28 93

В Сети показали видео с «уничтожением» российского Т-90 новым украинским дроном
Pr Scr youtube.com / S B

Концепт нового ударного стелс-беспилотника ACE ONE представили украинские разработчики, сообщает издание Defense Express.

Отмечается, что на YouTube появилось видео, в котором украинский дрон успешно выполняет несколько задач, а именно атакует другой беспилотник и боевой танк. При этом в обоих случаях он поражает российское вооружение: БПЛА "Орион" и танк Т-90.

Согласно замыслу создателей, беспилотник будет применять высокоточное управляемое вооружение, уничтожая наземные и воздушные цели. При этом он должен переносить оружие весом до тонны.

#россия #украина #беспилотник #бпла
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