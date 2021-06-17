Вакцинация от COVID-19 на Сахалине стала обязательной для ряда категорий жителей

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Сотрудники сфер образования, здравоохранения и ряда других отраслей Сахалинской области теперь обязаны прививаться от коронавируса в соответствии с постановлением Роспотребнадзора.

Руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ольга Фунтусова сообщила, что подписала соответствующий документ.

"Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий", — сказала она на брифинге.

Обязательная вакцинация стартует в понедельник, 21 июня. Она распространится на работников сфер социальной защиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, а также торговли и красоты.

Кроме того, должны будут прививаться сотрудники фитнес-клубов, бассейнов, МФЦ, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания и транспорта, музеев, библиотек, детских игровых комнат и лагерей дневного пребывания, театров и кинотеатров.

Решение о введении обязательной вакцинации ранее приняли в Москве, Московской и Кемеровской областях, передает сайт 360tv.ru. Такая возможность обсуждается и в Приморье.