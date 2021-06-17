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Трамп заявил о проигрыше Вашингтона после переговоров Путина и Байдена

Политика
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Трамп заявил о проигрыше Вашингтона после переговоров Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей /

Москва осталась в выигрышном положении после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в отличие от Вашингтона.

Таким мнение в эфире телеканала Fox News поделился бывший американский президент Дональд Трамп.

Он заявил, что США не только не получили ничего, но и "дали сцену России". По мнению политика, действующая американская администрация не предприняла никаких шагов, чтобы остановить реализацию проекта российского газопровода "Северный поток — 2", что было очень важным.

Трамп уверен, что Вашингтон мог бы иметь "невероятные отношения" с Россией, так как Москва нуждается в экономике, а Белый дом в том, чем сегодня располагает РФ. В частности, 45-й американский лидер имел ввиду минеральные ресурсы.

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