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Российские военкоматы полностью обеспечат доступом к интернету

Армия
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Российские военкоматы полностью обеспечат доступом к интернету
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Минобороны России заявило, что в скором времени все военкоматы будут обеспечены выходом в интернет и доступом к внутренней сети.

На сегодняшний день производится плавная цифровизация российской армии. Такое заявление сделал заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны России, генерал-майор Александр Осадчук во время выставки "Связь-2021". Об этом передает ТАСС.

"То, что министр обороны посетил военкоматы - сейчас все военкоматы подключаются к сети интернет. И интернет, и интранет", — сказал он.

Это подключение даст возможность обеспечить доступ военкоматам к необходимым данным. Осадчук отметил, что армия России становится цифровой.

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