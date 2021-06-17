«Спутник V» включили в список признаваемых вакцин в Гонконге

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Правительство Гонконга включило российскую вакцину "Спутник V" в список признаваемых вакцин, теперь резиденты города могут посещать его со справкой о вакцинации препаратом.

Таким образом, гости города, которые прошли вакцинацию этим препаратом от коронавируса, больше не обязаны отбывать двухнедельный карантин, сообщает ТАСС.

"Обязательный карантин будет сокращен по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и семи дней самонаблюдения", — рассказал ТАСС источник в агентства в диппредставительстве.

Теперь россиянину, который садится на самолет до Гонконга, необходимо предъявить сертификат вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до вылета, и бронь в один из рекомендованных государством карантинных отелей.