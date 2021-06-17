Трамп заявил о безуспешности саммита в Женеве для Вашингтона

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Бывший глава американской администрации Дональд Трамп, комментируя двусторонний саммит США-Россия в Женеве, заявил, что мероприятие стало успешным для Москвы.

Об этом он заявил во время своего выступления в эфире телеканала Fox News. Что касается американской стороны, то, по словам политика, "Вашингтон не получил ничего".

"Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили. Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили", — отметил бывший американский лидер.

Трамп также напомнил, что действующие американские власти во главе с Джозефом Байденом не сделали ничего, чтобы помешать Москве реализовать "Северный поток — 2".