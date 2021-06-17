Депутаты ГД РФ одобрили идею разрешить Роскомнадзору собирать данные абонентов

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Депутаты Госдумы во время второго чтения приняли поправки в закон "О связи". Теперь он разрешает Роскомнадзору собирать данные абонентов.

Раньше такой возможностью пользовались лишь правоохранители. Об это информирует РБК. Издание сообщает, что такое нововведение было предложено сотрудниками Роскомнадзора еще в марте. Подобная инициатива позволит бороться с серыми сим-картами.

Сотовые операторы должны будут передавать Роскомнадзору данные об абонентах, оборудовании, местах базовых станций, к которой было подключено устройство. Также теперь будут передаваться голосовые данные, видео и звук с датами и временами их отправки.