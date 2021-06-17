Гарбузов призвал исключить из политической повестки США и РФ тему кибератак

Global Look Press / Kremlin Pool / Sgt. Gabriel Silva/Us Army

Директор института США И Канады РАН Валерий Гарбузов оценил результаты переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В среду в Женеве состоялись российско-американские переговоры. Саммит разделился на две части, одна из которых прошла в узком формате, другая — в расширенном. Переговоры продлились практически четыре часа. Главным достижением стала договоренность Владимира Путина и Джо Байдена по вопросу стратегической стабильности.

Директор института США И Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что саммит дал старт консультациям по целому ряду вопросов. Руководители двух стран обменялись мнениями по многим проблемам, в том числе обсудили деятельность дипломатических представительств в Вашингтоне и в Москве. Если договоренности будут реализованы, то саммит можно будет назвать историческим, считает собеседник ФАН.

Джо Байден в ходе переговоров обратил внимание на вопрос о кибератаках на американские компании. Хакеры действуют с территории Канады и Латинской Америки, но Вашингтон предпочитает обвинить во всех грехах Россию. В большинстве случаев речь идет о взломах банковских счетов. Политолог призвал убирать из сферы политического диалога данную повестку.