Немецкий препарат компании CureVac оказался неэффективным против COVID-19

Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Препарат против коронавируса от немецкой компании CureVac продемонстрировал лишь 47% эффективности.

Компания заявила, что информация о результатах промежуточного анализа передана Европейское агентство по лекарственным средствам. Однако исследование вакцины будет доведено до конца.

Специалисты подчеркнули, что полученная информация "не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха". Однако немецкая компания уже подписала договор с Европейской комиссией о перспективных централизованных поставках препарата в страны ЕС.

Разрабатывать эту вакцину начали в январе 2020 года. Компания CureVac собиралась выпустить в следующем году около миллиарда доз препаратов от коронавируса.