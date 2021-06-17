Площадь отходов в России может достигнуть трех Греций без новой РОП

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Объем отходов в России может достичь более 150 млн тонн. Чтобы этого избежать, нужно обновить систему Расширенной ответственности производителей (РОП) с 2022 года.

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев считает, что обновленный РОП заставит производителей нести ответственность за утилизацию всей упаковки, выпущенной в оборот. Кроме того, появится возможность отказаться от неперерабатываемых товаров.

"Это необходимо, чтобы построить в стране экономику замкнутого цикла и извлекать из отходов как можно больше вторичных ресурсов, чтобы направлять их на переработку, а не на полигоны. Сейчас в нашей стране ежегодно образовывается около 60 миллионов тонн ТКО. Только треть идет на обработку, и 94% в итоге отправляется на полигоны», — цитирует Буцаева сайт 360tv.ru.

Согласно данным Росстата, в 2018 году в России было образовано почти 54 миллиона тонн отходов. За период с 2010 года прирост по этому показателю составил 17%. Путем подсчетов можно предсказать, что в 2050 году в России будет почти 160 миллионов отходов. Если добавить и арифметическую прогрессию, то цифра и вовсе вырастет до 287 миллионов тонн за 2050 год. Площадь, которую займет такое количество отходов, равно примерно трем Грециям.