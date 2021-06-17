Российский ФБР начал изучать дело убитой полицейскими австралийки

Global Look Press / Dinendra Haria / ZUMAPRESS.com

Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) начали изучать дело 26-летней австралийки Чердины Винн, которая умерла после задержания полицейскими.

Активисты ФБР, созданного при участии бизнесмена Евгения Пригожина, выразили готовность оказать правовую и информационную помощь семье девушки. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале фонда.

"Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, генеральному прокурору Клэр Кэш и главе МВД Карен Эндрюс", — говорится в сообщении фонда.

Полицейские пришли домой к Винн в апреле 2019 года. Родные женщины рассказали, что правоохранители искали кого-то другого, но задержали Винн из-за внешней схожести. После этого прибывшая полиция применила "чрезмерную силу и жестокость" при задержании, девушку избили и надели на нее наручники, при этом ни разу не посмотрев в документы.

После того как ошибка вскрылась, Винн отпустили. Но уже через несколько часов ее задержали по новой, обвиняя в опасном для окружающих поведении. Также в полиции заявили, что австралийка якобы сама нанесла себе увечья. Вновь задержанная девушка потеряла сознание, ее госпитализировали. Она скончалась через несколько дней в больнице.