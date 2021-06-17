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Администрация Петербурга может ввести усиленные коронавирусные ограничения

Общество
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Администрация Петербурга может ввести усиленные коронавирусные ограничения
Невские Новости / Надежда Капранова

Власти Петербурга планируют ввести в городе усиленные коронавирусные ограничения по примеру Москвы.

После принятия подобного решения, сотрудников сферы услуг и торговли могут обязать привиться от COVID-19. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Смольном.

"Вакцинация дело добровольное. Но есть профессии, где невозможно реализовать дистанционные контакты человек-человек. Это продавцы, официанты, кондукторы и так далее", — пояснил собеседник.

Администрация города сможет внести изменения в 121 "коронавирусное" постановлении. Смольный также перед принятием решения проведет консультации с Роспотребнадзором 17 июня.

#петербург #ограничения #коронавирус
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