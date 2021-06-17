Юсин: команда Байдена, похоже, поняла, как надо общаться с Россией

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции после переговоров с американским лидером Джо Байденом вел себя уверенно, подтрунивая над журналистами и дирижируя процессом. После неудачных переговоров так себя не ведут.

Такое мнение высказал российский политолог, обозреватель издания «Коммерсант» Максим Юсин, подводя итоги долгожданного российско-американского саммита, который 16 июня прошел в Женеве.

«Путин начал с позитива. Во-первых, принято решение о возвращении в Москву и Вашингтон послов обеих стран — причем в ближайшее время, — начал перечислять эксперт итоги переговоров. — Во-вторых, договорились о возобновлении консультаций дипломатов по "всему комплексу взаимодействия", как выразился Путин».

Именно этого, по словам Юсина, России и США – двум ядерным сверхдержавам – не хватало во времена президентства предшественника Байдена Дональда Трампа, при котором диалог Москвы и Вашингтона практически прервался. Это было не только неразумно, но и смертельно опасно, уверен эксперт.

«В-третьих, по словам Путина, тема Украины обсуждалась "не очень подробно". И это хороший знак. Именно эта страна была едва ли не главным раздражителем в российско-американских отношениях в последнее время. Чем меньше погружались в эту тему на саммите, тем лучше», — считает политолог.

kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Также позитивным моментом можно считать то, что американская сторона подтвердила, что считает Минские соглашения основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе. И этот же момент стал не очень обнадеживающим сигналом для Киева, который при каждом удобном случае требует пересмотра Минских соглашений, напомнил Юсин.

При этом политолог призвал не спешить с окончательными выводами, и отметил, что, скорее всего, широкая общественность еще не скоро узнает, как на самом деле проходили переговоры Владимира Путина и Джо Байдена за закрытыми дверями. И это, по его словам, хорошо, так как лишняя публичность порой только мешает.

«Еще один момент. В дипломатии и геополитике важны в том числе и символические моменты. А для России, где вопрос "Ты меня уважаешь?" стал чуть ли не частью генетического кода, этот момент важен особенно. В этом плане саммит в Женеве стал, безусловно, победой Путина», — уверен Максим Юсин.

Pr Scr youtube.com / «60 минут»

Москве, считает политолог, не хватало такого общения на равных, какое имело место в Женеве 16 июня, с тех пор, как еще 44-й президент США Барак Обама начал пренебрежительно отзываться о России и говорить, что ее экономика якобы разорвана в клочья.

С Кремлем нельзя общаться в подобной тональности, и команда 46-го американского президента это, похоже, поняла, заключил Максим Юсин.