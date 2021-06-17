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Рябков рассказал о важном итоге переговоров Байдена и Путина в Женеве

Политика
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Рябков рассказал о важном итоге переговоров Байдена и Путина в Женеве
Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Факт подтверждения президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным недопустимости ядерного противостояния стало важными итогом встречи политиков в Женеве.

Таким мнением поделился заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. По его словам, разговоры о том, что в ядерной войне не может быть победителей, на уровне главы двух ведущих мировых держав, является "существенным достижением".

"Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира", — отметил Рябков в интервью "Коммерсанту".

Замглавы МИД РФ уточнил, что когда Вашингтон и Москва оказались на прямой, конкретной и понятной всем формуле, то испытали "ощущение большей внутренней уверенности".

Напомним, первая личная встреча президентов РФ и США состоялась в минувшую среду, 16 июня, в швейцарской Женеве. Переговоры продлились 4,5 часа, включая перерыв.

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