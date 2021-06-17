Психолог Черепанова указала на неуверенность Байдена на переговорах с Путиным

Prt Scr kremlin.ru / Администрация президента России

Американский лидер скрестил ноги и руки на встрече с коллегой из РФ Владимиром Путиным, в то время как российский лидер расставил ноги и положил руки на подлокотники.

Поведение политиков в беседе с телеканалом 360tv.ru оценила психолог Татьяна Черепанова, заявив, что поза Байдена указывает на его неуверенность.

По словам эксперта, если человек скрещивает ноги и руки, это может говорить о том, что ему холодно. Однако в случае с Байденом это скорее указывает на его защиту – политик почувствовал угрозу и опасность в общении с российским президентом.

"Он закрывается, чтобы чувствовать себя в безопасности. Плюс эта поза свидетельствует о том, что человек пытается держать ситуацию под контролем. А контроль — это всегда состояние напряжения", — подчеркнула Черепанова.

Что касается позы Путина, то она говорит о том, что российский лидер не испытывал страха перед собеседником и был готов к диалогу.