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Экс-посол США в СССР Мэтлок отметил улучшения в общении Путина и Байдена

Политика
/ Обновлено: 17 июня 2021 00:03 70

Экс-посол США в СССР Мэтлок отметил улучшения в общении Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня» /

Американский экс-посол в СССР Джек Мэтлок заявил, что на саммите России и США было заметно улучшение в тоне общения.

По словам Мэтлока, в общении американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина заметно улучшение тона. Об этом бывший посол заявил РИА Новости.

"Определенно есть улучшение в тоне (общения - ред.). Мы увидим, принесут ли будущие действия позитивные результаты", — сказал он.

Российским и американским властям необходимо договориться о "правилах игры", заявил 46-й лидер США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве. Глава Белого дома заявил, что отношения между двумя сверхдержавами должны отличаться стабильностью и предсказуемостью. Байден считает, что ему необходимо отстаивать права человека, чтобы американский народ не утратил к нему доверие.

#путин #байден #саммит
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