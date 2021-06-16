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Песков: Россия не исключит США из списка "недружественных" стран

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 22:50 90

Песков: Россия не исключит США из списка «недружественных» стран
Global Look Press / Dmitry Golubovich

Пока что нет причин исключать США из списка "недружественных" к России стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такое заявление прозвучало в беседе с РИА Новости после первой личной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Лидеры стран провели переговоры длительностью в 4,5 часа, включая перерыв. На пресс-конференции Байден сообщил, что обстановка во время беседы была позитивной, но делать выводы по итогу саммита пока рано.

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