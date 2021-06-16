Байден рассказал о «сложной ситуации» в России

Global Look Press / Biden Transition via CNP

Американский президент Джо Байден заявил, что Россия "отчаянно пытается остаться мировой державой".

Глава Белого дома подчеркнул, что Россия находится в "сложной ситуации". Президент США сделал это заявление в аэропорту перед своим вылетом.

Американский президент сообщил, что Россию давит Китай. Он подчеркнул, что РФ "пытается остаться релевантной". Байден также уточнил, что Москва не хочет быть "Верхней Вольтой".

Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер провели переговоры на саммите в Женеве. Главы стран встретились на вилле Ла-Гранж.