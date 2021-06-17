Погребинский: СМИ не вовремя распространили непрофессиональные слова Зеленского

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Грозное заявление-предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о создании мощнейшей армии в Европе, которое появилось на лентах мировых информагентство во время российско-американского саммита, прозвучало глупо и не вовремя.

Такое мнение в комментарии «Комсомольской правде» высказал украинский политолог, гендиректор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригрозил Западу, что если тот прекратит оказывать Киеву поддержку в вооруженном конфликте с республиками Донбасса, Украина решит этот вопрос сама, создав «самую мощную армию в Европе».

Агентства France Presse и Reuters опубликовали эти слова Зеленского как раз в то время, когда в Женеве шли переговоры лидеров двух ядерных сверхдержав Владимира Путина и Джо Байдена, к которым было приковано внимание всего мира. В этой ситуации было очевидно, что паническое заявление Зеленского обращено персонально к американскому президенту, пишет корреспондент «КП».

politexpert.net / Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / president.gov.ua / Офис Президента Украины

При этом Михаил Погребинский, которого издание попросило прокомментировать угрозы Зеленского создать мощнейшую на континенте армию и самостоятельно разобраться с Донбассом, назвал слова президента Украины эмоциональными, непрофессиональными и просто глупыми.

«Ну что? Этот человек раздражен. Почему-то любой, более-менее разбирающийся в военных вопросах такого не говорит. Ну, а он (Зеленский) берет на себя смелость, встречается с представителями мировых информационных агента и несет пургу. Как это комментировать?», — возмутился эксперт, отметив, ч о уже устал комментировать слова главы государства.

По словам Погребинского, очевидно, что на женевском саммите президенты России и США не придут ни к какому серьезному решению по украинскому вопросу, так как почва для этого совершенно не подготовлена. И именно из-за этого украинский президент «заистерил» в интервью западным информагентствам, дав им тем самым возможность подхватить такой яркий информационный повод, заключил политолог.