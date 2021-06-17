Леонков рассказал, что мешает Украине создать самую мощную армию в Европе

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Для создания сильнейшей армии в Европе необходимо, чтобы страна обладала мощной экономикой и военно-промышленным комплексом, который соответствует мировым стандартам. Кроме того, основой армии является наличие человеческого ресурса и мотивации.

Об этом заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя в беседе с газетой «Взгляд» планы украинского президента Владимира Зеленского создать самую сильную в Европе армию и самостоятельно решить вопрос Донбасса, если Запад откажет Киеву в поддержке.

Как напомнил эксперт, несмотря на все попытки украинских властей усилить вооруженные силы страны за счет более активной мобилизации, в последнее время все большее число украинцев не хотят идти в армию.

«Также есть свидетельства того, что моральный дух в украинской армии не особенно высок. То есть на публику бряцать оружием они могут, а если зайдет вопрос о настоящей войне, то желающих воевать оказывается мало», — добавил Леонков.

Кроме того, страна, желающая иметь мощную армию должна вкладывать большие средства в свой военно-промышленный комплекс, чтобы тот поддерживал боеспособность вооруженных сил и обеспечивал их современными видами оружия.

Ничего этого на Украине не наблюдается, указал эксперт, а в случае отсутствия ВПК, содержание армии обходится стране гораздо дороже.

«Закупка вооружений за рубежом требует больших финансовых средств: затраты на армию с собственным ВПК, и на армию, у которой нет собственного ВПК – это две большие разницы», — подчеркнул Леонков.

Федеральное агентство новостей /

Если Украина лишится внешних дотаций, а расходная часть ее бюджета продолжит сокращаться из-за растущего госдолга, ее армия рано или поздно скатится к уровню армий в ряде восточноевропейских стран, где численность вооруженных сил не превышает 70 тысяч человек, а где-то армии насчитывают 5-10 тысяч военнослужащих.

Например, экономики Словении и Словакии, и тем более Польши, являются гораздо более сильными, чем украинская экономика.

«Но в этих странах ВПК представлен не так уж широко, и они вынуждены переходить на стандарты вооружения НАТО, они в основном закупают вооружение, оно дорогое, и поэтому держать большую армию они не могут», — объяснил Леонков.

Поэтому заявление украинского президента Владимира Зеленского, сделанное перед началом российско-американских переговоров на высшем уровне в Женеве, является просто громким популистским звуком, прозвучавшим лишь для того, чтобы привлечь внимание.

В заключение Алексей Леонков признал, что армия Украины за последние годы действительно достигла некоторых успехов. Она получила более двух миллиардов долларов в виде безвозмездной помощи, ее подтянули. Но все это делается лишь для того, чтобы украинская армия продолжала участвовать в военных действиях на востоке страны.

Украинская армия держится исключительно за счет этих «донатов», и если их убрать, она долго не продержится на собственном бюджете, уверен Леонков. Поэтому ключевая мысль в заявлении Зеленского звучит так:

«Мы вынуждены будем сами…но не забудьте нам подкинуть на это денег», — заключил эксперт.