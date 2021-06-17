Рар: саммит России и США в Женеве оказался успешным

kremlin.ru / Администрация президента России

Сам факт того, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве состоялся, уже является успехов, тем более лидеры обсудили практически все, что касается конфликтов и кризисов в отношениях Москвы и Вашингтона.

Такую оценку прошедшему 16 июня российско-американскому саммиту дал немецкий политолог Александр Рар.

«Саммит был успехом, потому что он состоялся, потому что в течение него удалось обсудить почти все вопросы, касающиеся кризисов и конфликтов в отношениях, и потому, что минимальная нормализация достигнута — послы возвращаются к местам назначения​​​. Возможно, удастся обменяться и заключенными», — заявил эксперт в комментарии РИА Новости.

Однако, добавил Рар, на встрече Владимира Путина и Джо Байдена все же не произошло ничего эпохального – никакого прорыва в сложных российско-американских отношениях.

О том, что отношения Москвы и Вашингтона начали меняться и вышли на новый уровень, по мнению немецкого эксперта, можно будет говорить не раньше, чем будут реализованы договоренности, достигнутые двумя президентами Женеве.

Также политолог обратил внимание на то, что президенты России и США не затронули в ходе переговоров часть тем, которые были анонсированы перед встречей в Женеве американской стороной.

ИА Народные новости / Александр Рар

Кроме того, Александр Рар обратил внимание на то, как по-разному европейские страны оценивают итоги российско-американского саммита.

«Такие страны, как Германия и Франция, приветствуют возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном, проявлением которого стал саммит в Женеве. Другие члены ЕС, в основном, страны Восточной Европы, явно разочарованы саммитом, считая, что Байден, как и Трамп, слишком быстро идет навстречу России», — рассказал политолог.

По его словам, эти представители европейских стран, к сожалению, не хотят налаживания отношения и сотрудничества, а стремятся к драке.