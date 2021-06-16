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Зеленский обвинил Россию в "оттягивании" переговоров с Украиной

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 22:25 77

Зеленский обвинил Россию в «оттягивании» переговоров с Украиной
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Русские люди не хотят войны, потому что у них с украинским народом общая история, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Между Зеленским и Путиным накопилось множество вопросов, которые необходимо обсудить, главный среди которых — ситуация на Донбассе. Однако российская сторона якобы "оттягивает" начало переговоров, уверен украинский лидер, что указано на официальном сайте главы государства.

В обеих странах "деды воевали", отметил Зеленский, поэтому не должно быть конфликта. Необходимо предпринять меры для нормализации отношений, заключил он.

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Зеленский обвинил Россию в "оттягивании" переговоров с Украиной
Зеленский обвинил Россию в "оттягивании" переговоров с Украиной
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