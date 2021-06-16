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Байден сообщил, что читал несколько биографий Путина перед саммитом

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 22:14 66

Байден сообщил, что читал несколько биографий Путина перед саммитом
ФБА «Экономика сегодня» /

Президент США Джо Байден сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что прочитал почти все о коллеге из РФ.

Американский лидер заявил, что многое прочитал из того, что писал Путин, а также ознакомился с несколькими биографиями о нем. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России.

"Я ему сказал, что прочитал почти все, что он написал, речи, с которыми он выступал, я также прочитал пару хороших биографий", — сказал глава Соединенных Штатов.

Американский президент Джо Байден подчеркнул, что ему и российскому коллеге хватило трех часов на общение. По его словам, больше времени не потребовалось.

#путин #байден #переговоры
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