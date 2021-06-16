Байден объяснил, почему саммит с Путиным длился только 3,5 часа

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Американский президент Джо Байден сообщил, что ему и российскому коллеге Владимиру Путину хватило трех часов на общение. По его словам, больше времени не потребовалось.

Американский президент рассказал, что они с российским президентом за три часа смогли многое обсудить. По этой причине времени на общение больше не понадобилось.

"Причиной того, что саммит не продолжался дольше, было то, что, когда в последний раз лидеры двух стран проводили вместе больше, чем два часа, ведя прямой диалог через стол друг от друга, обсуждая (проблемы) в исключительных деталях?", — задался вопросом 46-й лидер США,

Первые переговоры с президентом России Владимиром Путиным с момента вступления Джо Байдена в должность главы США прошли в среду, 16 июня. Встреча проходила в Женеве и продлилась 4,5 часа, включая перерыв.