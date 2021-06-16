Черчесов упал на бровке в первом тайме матча России против Финляндии

Global Look Press / Dmitry Golubovich / Global Look Press

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов упал на бровке во время матча команды с Финляндией в рамках чемпионата Европы.

Инцидент произошел во время первого тайма матча сборных России и Финляндии. Черчесов не удержался на ногах и упал на бровке, в технической зоне поля.

Встреча спортсменов состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". На перерыв российская сборная ушла с минимальным преимуществом в счете — 1:0. Отличился полузащитник Алексей Миранчук. Его гол и принес команде победу. В первом туре чемпионата Европы российская сборная уступила команде Бельгии со счетом 0:3.