Путин подарил Байдену письменный набор в стиле хохлома

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Президент РФ Владимир Путин подарил американскому лидеру Джо Байдену памятный подарок во время первой личной встречи в Женеве.

Президент США получил письменный набор "Москва", оформленный в стиле хохломской росписи. В ответ глава Белого дома подарил Путину хрустальную скульптуру бизона и очки-авиаторы, сделанные на заказ.

Личная встреча двух политиков в Женеве стала первой с момента вступления нового главы Соединенных Штатов в должность. Переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв, и, по словам Байдена, обстановка была позитивной.