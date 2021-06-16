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Стало известно, когда ICAO предоставят доклад по инциденту с самолетом Ryanair

Политика
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Стало известно, когда ICAO предоставят доклад по инциденту с самолетом Ryanair
pixabay.com / DirkDanielMann

Промежуточный отчет по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair планируют предоставить в рамках следующей сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Так, соответствующий доклад будет представлен 23 июня или примерно в этих числах. Данная информация содержится в заявлении организации.

Лайнер, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая экстренно приземлился в Минске после сообщений о минировании. Правоохранители задержали находившегося на борту экс-главреда Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича и его девушку.

#доклад #ryanair #icao
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