Стало известно, когда ICAO предоставят доклад по инциденту с самолетом Ryanair

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Промежуточный отчет по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair планируют предоставить в рамках следующей сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Так, соответствующий доклад будет представлен 23 июня или примерно в этих числах. Данная информация содержится в заявлении организации.

Лайнер, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая экстренно приземлился в Минске после сообщений о минировании. Правоохранители задержали находившегося на борту экс-главреда Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича и его девушку.