Вакцинация сотрудников сферы услуг обеспечит безопасную работу бизнеса

Global Look Press / Chilean Presidential Palace / XinHua

Проведение прививочной кампании в сфере обслуживания обеспечит безопасное функционирование бизнеса. Информацией поделился координатор "Деловой России" по СЗФО Дмитрий Панов.

Механизм и порядок реализации постановления главного столичного санитарного врача об обязательной вакцинации в сфере обслуживания утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно распоряжению, не менее 60% работников должны сделать прививку от коронавируса. Панов разделяет подобную инициативу. По его словам, необходимо мотивировать граждан осуществлять вакцинацию, передает ФАН.

Примером может служить ситуация с курением. Количество курящих уменьшилось в России, когда на пачках стали печатать фотографии с последствиями зависимости. Специалист также сообщил о предстоящей встрече в петербургском отделении Роспотребнадзора, на которой будет обсуждаться прививочная кампания. В настоящее время важно обеспечить эффективность подобное процесса, резюмировал Панов.