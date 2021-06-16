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Вакцинация сотрудников сферы услуг обеспечит безопасную работу бизнеса

Экономика
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Вакцинация сотрудников сферы услуг обеспечит безопасную работу бизнеса
Global Look Press / Chilean Presidential Palace / XinHua

Проведение прививочной кампании в сфере обслуживания обеспечит безопасное функционирование бизнеса. Информацией поделился координатор "Деловой России" по СЗФО Дмитрий Панов.

Механизм и порядок реализации постановления главного столичного санитарного врача об обязательной вакцинации в сфере обслуживания утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно распоряжению, не менее 60% работников должны сделать прививку от коронавируса. Панов разделяет подобную инициативу. По его словам, необходимо мотивировать граждан осуществлять вакцинацию, передает ФАН.

Примером может служить ситуация с курением. Количество курящих уменьшилось в России, когда на пачках стали печатать фотографии с последствиями зависимости. Специалист также сообщил о предстоящей встрече в петербургском отделении Роспотребнадзора, на которой будет обсуждаться прививочная кампания. В настоящее время важно обеспечить эффективность подобное процесса, резюмировал Панов.

#вакцинация #коронавирус #сфера обслуживания
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