Владимир Путин объяснил детям важность саммита с президентом США

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Президент России Владимир Путин объяснил для детей важность встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.

Журналисты поинтересовались у главы государства, как он бы объяснил детям сложные отношения между Россией и США и почему так важна встреча с американской стороной.

Путин, отвечая на вопрос прессы, напомнил, что Россия и США — крупнейшие ядерные державы. По его словам, главы США и России встречаются для того, чтобы сделать мир безопаснее и надежным для всех.

"(Главы государств) будут говорить об окружающей среде, о продовольствии, о вопросах здравоохранения, чтобы когда дети растут — они могли учиться и уверенно смотреть в будущее", — сказал Путин, выступая на пресс-конференции.

Встреча президентов России и США прошла в Женеве по инициативе Вашингтона. На саммите главы государств обсудили ряд вопросов, в частности, международную повестку и двусторонние отношения.