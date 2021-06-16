Байден призвал США и РФ договориться о «правилах игры»

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Российским и американским властям необходимо договориться о "правилах игры", заявил 46-й лидер США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

Глава Белого дома заявил, что отношения между двумя сверхдержавами должны отличаться стабильностью и предсказуемостью. Байден считает, что ему необходимо отстаивать права человека, чтобы американский народ не утратил к нему доверие.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ответственность за мировую стратегическую стабильность лежит именно на Москве и Вашингтоне.