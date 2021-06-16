Президент США оговорился во время конференции и чуть не назвал Путина Трампом

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Американский президент Джо Байден оговорился и чуть не назвал российского лидера Владимира Путина именем экс-президента штатов Дональда Трампа.

Оговорка произошла во время проведения пресс-конференции американского лидера. При этом Байден исправился. Мероприятие прошло в Женеве после встречи президентов США и России.

Переговоры организовали на вилле Ла-Гранж в Швейцарии. Продолжительность саммита в узком кругу составила чуть больше двух часов. Стороны обсудили перспективы развития отношений и актуальные вопросы.