Рябков: Москва и Вашингтон начали обсуждение визовой политики

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Россия и Соединенные Штаты приступили к обсуждению вопроса о невыдаче виз. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат, комментируя тему возобновления выдачи виз и работы диппредставительств, заявил о начале диалога между Россией и США. Достаточного продвижения по этому вопросу пока нет, подчеркнул Рябков.

Россияне испытали на себе "неадекватность" визовой политики США, в то время как российские визы выдавались американцам без проволочек, отмечали в МИД РФ.

В конце апреля посольство США заявило об уменьшении количества предоставляемых консульских услуг для РФ с 12 мая текущего года. Речь шла в том числе о приостановке рассмотрения документов на визы. Вскоре исполнение решения было отложено на 16 июля.