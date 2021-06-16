"Мертвый" кошелек ФБК* пополнили почти на 300 тыс. рублей

ФБА «Экономика сегодня» /

Биткоин-кошелек структуры осужденного блогера Алексея Навального пополнился на 300 тыс. рублей после саммита в Женеве.

Сотрудник ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Владимир Милов ранее анонсировал стрим по итогам встречи президентов РФ и США, где он ожидаемо будет демонстрировать лояльность к американскому лидеру.

Несмотря на затишье, "мертвый" биткоин-кошелек ФБК неожиданно пополнился на 280 тыс. рублей разовым переводом, пишет ФАН. Традиционно такие крупные донаты переводились после митингов или появления провокационных видеоматериалов на YouTube-каналах Алексея Навального.

Московский городской суд ранее удовлетворил иск столичной прокуратуры в отношении организаций Навального. Согласно постановлению юридической инстанции, структурам блогера запрещается распространять какие-либо данные, осуществлять финансовые транзакции, а также организовывать различные мероприятия.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России