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Байден и Путин договорились о совместной работе по Ирану и Сирии

Политика
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Байден и Путин договорились о совместной работе по Ирану и Сирии
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент США Джо Байден сообщил, что они с президентом России Владимиром Путиным смогли договориться о совместной работе по Ирану.

Американский лидер во время пресс-конференции заявил, что США и Россия будут работать по Ирану, чтобы не допустить получения ими ядерного оружия.

"Мы обсудили с Путиным, как предотвратить подъем терроризма в Афганистане", — сообщил Байден.

В рамках саммита в Женеве президенты России и США обсудили Сирию и другие регионы, которым требуется уделить повышенное внимание.

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