Байден и Путин договорились о совместной работе по Ирану и Сирии

kremlin.ru / Администрация президента России
Президент США Джо Байден сообщил, что они с президентом России Владимиром Путиным смогли договориться о совместной работе по Ирану.
Американский лидер во время пресс-конференции заявил, что США и Россия будут работать по Ирану, чтобы не допустить получения ими ядерного оружия.
"Мы обсудили с Путиным, как предотвратить подъем терроризма в Афганистане", — сообщил Байден.
В рамках саммита в Женеве президенты России и США обсудили Сирию и другие регионы, которым требуется уделить повышенное внимание.