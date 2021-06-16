Байден и Путин договорились о совместной работе по Ирану и Сирии

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент США Джо Байден сообщил, что они с президентом России Владимиром Путиным смогли договориться о совместной работе по Ирану.

Американский лидер во время пресс-конференции заявил, что США и Россия будут работать по Ирану, чтобы не допустить получения ими ядерного оружия.

"Мы обсудили с Путиным, как предотвратить подъем терроризма в Афганистане", — сообщил Байден.

В рамках саммита в Женеве президенты России и США обсудили Сирию и другие регионы, которым требуется уделить повышенное внимание.