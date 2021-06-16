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Байден рассказал, какими должны быть отношения России и США

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 20:44 60

Байден рассказал, какими должны быть отношения России и США
Global Look Press / Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Глава Белого дома Джозеф Байден прокомментировал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов.

Оглашая итоги саммита в Женеве, Байден отметил, что российско-американские отношения должны быть стабильными и предсказуемыми.

Президент США также подчеркнул, что его повестка не нацелена против России, а лишь соответствует интересам американского народа таким, как борьба с пандемией и восстановление экономики страны.

#путин #байден #женева
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