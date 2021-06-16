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Путин: Байден поднимал вопрос о работе "Радио Свобода*" в России

Политика
/ Обновлено: 16 июня 2021 20:40 71

Путин: Байден поднимал вопрос о работе «Радио Свобода» в России
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Президент США Джо Байден поднимал вопрос о работе "Радио Свобода" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Соответствующее заявление сделал российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — США в Женеве. При этом информация о ранее веденных сходных ограничениях для российских СМИ в Соединенных Штатах, вероятно, не была знакома американской делегации, отметил глава государства.

Речь идет о телеканале Russia Today. При этом СМИ, отметил президент РФ, выполняет все требования американского регулятора и закона. Несмотря на это, им создают "достаточно много проблем".

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

#путин #байден #радио свобода
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