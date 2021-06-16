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Путин поздравил российскую сборную с победой в матче Евро-2020 против Финляндии

Спорт
/ Обновлено: 16 июня 2021 20:49 73

Путин поздравил российскую сборную с победой в матче Евро-2020 против Финляндии
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве поздравил национальную сборную по футболу с победой в матче с Финляндией.

Глава России обратился к подопечным тренера Станислава Черчесова после матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

"Поздравляю, молодцы", — заявил российский лидер.

Сборная России обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Евро-2020. Счет встречи — 1:0 в пользу россиян. Игра прошла в Санкт-Петербурге, на стадионе собрались более 24 тысяч зрителей.

Мяч в ворота противников отправил полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук в первом тайме. По итогу матча его признали лучшим игроком встречи.

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